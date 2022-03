El doctor Julio Mayol cree que ha llegado el momento de "plantear retirar las mascarillas en algunos entornos". En laSexta Noche, el sanitario recuerda que la situación es "totalmente distinta" a la que teníamos cuando llegó el coronavirus a comienzos de 2020.

"La incidencia no termina de bajar, está nivelada, con un 85% de la población vacunada. Es un momento de plantear medidas para un desescalado, teniendo cuidado, pero este es un momento en el que plantear retirar mascarillas en algunos entornos", afirma Mayol.

Para el doctor, habrá lugares como los centros de salud en los que esa retirada de mascarillas no sea posible, siempre con el objetivo de proteger a "las personas más vulnerables".

"El virus no se ha ido y no se va a ir, no va a desaparecer. Tenemos que aprender a convivir con el virus, pero no podemos convertirnos en proveedores del riesgo de diseminación. Hay personas que no tienen una inmunidad", agrega.