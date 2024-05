Pablo Ojeda dio un 'tirón de orejas' "a todos los gobiernos que ha habido en este país" por no haber incluido una asignatura de nutrición en los colegios. "No tiene sentido que no haya una asignatura de nutrición desde que los niños son pequeñitos, cuando lo que más se hace en esta vida es comer y dormir", criticó, a lo que añadió que "no sabemos nada de comida".

En este sentido, el nutricionista subrayó que "esto ya se hizo en Japón hace muchos años, donde pusieron asignaturas de alimentación cuando eran pequeñitos los niños y se mejoró la obesidad infantil casi un 40%". "Por favor, eduquemos a los niños en valores y en nutrición", pidió Ojeda.