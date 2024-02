Verónica Mozo, pluriempleada del mundo comercial, asegura que ha llegado a hacer jornadas de 12 horas por cambios de turno con sus compañeros, en declaraciones a laSexta Xplica. "Porque son jornadas semanales de 30 horas en los que tienes turno rotativo y tienes que hacer tanto findes como festivos, sin ser pagados con un plus", explica.

Así, Mozo señala que tienen que cambiarse el día entre los compañeros para ir al médico. "O se lo cambias tú o la empresa no va a poner solución y se tienen que cumplir una serie de objetivos", señala en relación a los incentivos que perseguían entre todos los trabajadores. "Si una persona no acude, yo no puedo hacerme el doble y entonces a veces opto por hacerme 12 horas", aclara.