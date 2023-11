Después de una noche más de protestas en Ferraz, el jurista Santiago Martínez-Vares recuerda en laSexta Xplica cuando se rodearon sedes del PP durante una noche electoral porque los socialistas aseguraban que España no se "merecía un gobierno que nos mintiera". "¿Te parecía eso bien?", interpela a Carmen Calvo, a quien le acusa de defender esas protestas y de decir que "era muy necesario rodear las sedes porque ese gobierno mentía".

"Yo no he dicho que hubiera que rodear las sedes del PP. No te puedo consentir que mientas y utilices palabras que yo no pongo en la mesa", se defiende contundente la socialista, y recuerda a Santiago Martínez-Vares que "llevan 17 días acosando a todo el partido del PSOE".