El sociólogo Alberto Sotillos ha defendido que "no es culpa de los hosteleros que no haya viviendas asequibles" y ha pedido en Xplica "poner el foco bien".

"Si no hubiera trabajo, no habría que ir al trabajo cuatro horas, por lo tanto, no pongamos el foco en quien genera riqueza, miremos a los gobernantes", ha insistido el sociólogo, quien ha pedido que pongan "un parque de vivienda pública que me resuelva el problema". "Yo no quiero vivir en ese mundo en el que tengo que pagar con fichas a mi empresario", ha añadido.