"Hay pueblos que no han sido bien mirados, que solo se les viene para disfrutar en ciertos momentos". María Dolores Iglesias es una emprendedora de Barbate que denuncia la invisibilidad de pueblos del litoral como el suyo más allá de la temporada estival, sobre todo cuando se trata de infraestructuras y comunicaciones.

"Barbate no existe", denuncia María Dolores: "Los autobuses que nos comunican ni siquiera podemos ir en la comarca de La Janda de un pueblo a otro, los trenes tenemos que cogerlos en Cádiz, no tenemos medios de comunicación, no estamos", incide. Los pueblos como el suyo, sentencia, "son los grandes olvidados, solo se acuerda uno en verano para ir a ellos".

Puedes escuchar su reflexión en el vídeo que ilustra estas líneas.