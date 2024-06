José Luis Azañón, propietario de las peluquerías 'Rizos', aseguró en laSexta Xplica que su economía no ha ido a mejor en los últimos tiempos. "Hay que hablar de qué tipo de cohete es en el que vamos montados. Yo, desde luego, no voy en un cohete, sino que voy en bicicleta y con esfuerzo", manifestó el empresario, a lo que añadió: "Los datos macro son los que son, por lo que me pregunto si vamos en un cohete de los que va a la luna y vuelve, o de los de fuego artificial, que cuando explota, no queda nada, y yo creo que vamos más en el segundo que en el primero".

Así, Azañón afirmó que "la economía ahora mismo está dopada porque el sector del turismo, por circunstancias internacionales, está yendo tremendamente bien". "Estamos batiendo récords nacionales en ese caso, y eso es lo que está dopando la economía", insistió, tras lo que criticó que "tenemos unos políticos que encima van en contra de ese dopado". "Ya hemos visto las declaraciones de Collboni diciendo que se va a cargar las 10.000 licencias de alquileres vacaciones", expresó al respecto el empresario, quien concluyó su intervención con una advertencia: "Si la única parte de la economía que funciona bien es el turismo y regulamos en contra de ese funcionamiento, desgraciadamente esto va a ser un cohete de fuego artificial".