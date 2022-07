El Gran Wyoming presentaba en laSexta Noche su nuevo programa, 'Usted está aquí', cuyo primer capítulo podrá verse en laSexta el próximo domingo y la temporada completa en ATRESplayer PREMIUM. Aprovechando esta visita, se hizo un repaso a algunos hitos de su 'videoteca' reciente.

Entre ellos estuvo su reflexión desde el pico de la mesa sobre el regreso del rey emérito a Sanxenxo, que fue muy aplaudida en redes sociales. Sin embargo, Wyoming no lo sabía porque, como él mismo afirma, "no tengo redes". El presentador explica que "me dan disgusto" y que "la gente que tiene redes a mi alrededor vive peor que yo": "Para los famosos meternos en las redes es como poner la cabeza en una feria para que te tiren tartas", sentencia. Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo sobre estas líneas.