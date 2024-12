Ramoncín, crítico con el rey Juan Carlos I: "Casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone"

"No estamos hablando de un famoso, de un artista disoluto. Estamos hablando de un señor que fue durante 39 años el jefe de Estado de nuestro país", decía Ramoncín en laSexta Xplica acerca de Juan Carlos I.

"Sería cómico si no fuera porque es patético". Así de contundente se mostraba Ramoncín en laSexta Xplica con el rey Juan Carlos I poco después de hacerse pública la existencia de una supuesta hija secretaque habría tenido con la aristócrata Rosario Palacios. El rey emérito, aseguraba, no es tal para él porque "emérito es aquel que se retira de un sitio con todos los honores", pero él "de honores ni sabe, ni conoce". "Es patético porque no estamos hablando de un artista, sino de un señor que fue durante 39 años el jefe de Estado de este país".

El músico se mostraba indignado porque nuestro país tenga "protegido a un señor por un artículo pese a tener 13 delitos que lo señalan". "Todo lo que se habla de él resultaría normal si se tratara de otros apellidos, de apellidos de películas mafiosas. Es curiosísimo que tenga ese tipo de vida y que haya gente todavía tratando de defender ese asunto".

Tras recomendar a Felipe VI que hiciera todo lo posible por que la monarquía fuera más transparente, el colaborador de Xplica concluía con una reflexión especialmente crítica con el antiguo monarca. "30 años después los ciudadanos se han enterado de que casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone".