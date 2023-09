Rafa López defendió en laSexta Xplica que "la mejor defensa y la más inteligente que puede hacer el PP en contra de la amnistía es coger lo que decía el PSOE hace unos meses", tras lo que destacó que "el independentismo, que su objetivo máximo era irse de España, es ahora el mayor garante de la gobernabilidad de España". "No sé si eso es una victoria de España o del independentismo. No sé por qué siempre las victorias se convierten en derrota. Yo considero que hoy en día en Cataluña y en Euskadi se está mucho mejor", afirmó.

En este sentido, López expresó que "este país ha avanzando a base de 'traiciones'". "¿Está Euskadi mejor ahora que en 2010, cuando existía ETA? Pues se avanzó gracias a lo que algunos calificaron de 'traición', que fue hablar, pactar e intentar conseguir el fin de ETA, y se consiguió. ¿Está mejor Cataluña que en 2017? Pues se ha avanzando a base de traiciones", opinó.

Para el sociólogo, "no existe una mayoría progresista en el Congreso, pero sí existe una mayoría por el avance del progreso territorial, y quien no lo entienda así, no va a tener cabida". "El PP tiene que reflexionar. No puede gobernar este país en contra de Euskadi y Cataluña, porque siguen formando parte de España y no se puede gobernar España en contra de dos comunidades autónomas tan importantes", zanjó Rafa López.