"Lo que sabemos de estas hepatitis de causa desconocida es que son muy agudas y muy graves", relata en LaSexta Noche el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat tras ser preguntado respecto a los dos menores fallecidos a causa de esta enfermedad. Sin embargo, en contexto general, "desde que empezaron a detectarse estos casos solo hemos tenido una cincuentena en nuestro país", asegura. "Son unos casos muy graves pero muy poco frecuentes y no se alejan de la normalidad del número de casos de hepatitis que requieren un trasplante hepático en la infancia de años anteriores", informa el pediatra.

Por ello, recalca, "no hay motivo para una alarma social", aunque sí considera que los pediatras deben estar alerta para "intentar entender qué lo está causando, porque sin saber cuáles son las causas de estas hepatitis, no podemos establecer las medidas adecuadas de prevención".

Bassat reconoce que los padres no podemos hacer mucho para prevenir la hepatitis en los niños. "Simplemente, estar atentos a la aparición de síntomas. Lo más notable cuando aparece una hepatitis en la infancia es la coloración amarillenta de la piel o de los ojos". Si se observa algo así, "hay que consultar con el pediatra para descartar que no sea una de estas hepatitis de causa desconocida, porque lo más probable es que sea una de las hepatitis habituales en la infancia y no de este tipo tan grave", advierte el epidemiólogo.