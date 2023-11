Gonzalo Bernardos aseguró en laSexta Xplica que el empresario de peluquerías José Luis Azañón no quería subir los salarios a sus trabajadoras. "Yo se lo he preguntado por activa y por pasiva que cuándo le subirá el salario a sus peluqueras y todavía no me ha respondido", expresó el profesor de Economía, a lo que el empresario respondió que todavía está "esperando a que Bernardos" le dé la fórmula para hacerlo.

En este sentido Bernardos defendió que puede hacerlo "utilizando mejor las horas muertas" cuando no tenga gente, y "gestionando mejor" sus peluquerías. "Si en el último año has aumentado el número de servicios, has ganado más dinero", añadió el profesor de Economía, tras lo que Azañón le propuso quedarse con sus empresas un mes para ver si mejoraba su gestión. "Yo si me pagas, encantado. Yo dirijo desde hace muchos años un máster en franquicias y nos dedicamos a esto, a intentar mejorar la gestión de las empresas", le respondió Bernardos.

En ese momento, se unió a la conversación Fernando Cifuentes, presidente de ACOBPILAR, quien se dirigió a Bernardos para defender que "la teoría lo aguanta todo, pero la práctica es totalmente diferente".