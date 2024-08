El debate está servido. ¿Se puede identificar a alguien que genera odio bajo un pseudónimo en redes sociales? Para arrojar luz a nuestras dudas, en Sábado Clave hablamos con el abogado Borja Adsuara, que explica que, como tal, el anonimato en redes sociales no existe.

"En la Carta de Derechos Digitales se recoge el pseudonimato, utilizar un pseudónimo porque refuerza la libertad de expresión... Salvo que se cometa un delito. Un juez puede ordenar levantar ese pseudónimo para averiguar quién es, pero solo un juez", detalla.

Adsuara comenta que ese pseudónimo nos permite opinar con libertad, pero "no con impunidad". "No hace falta más que la colaboración de las plataformas, que a veces no colaboran todo lo que deberían", explica.