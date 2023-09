Verónica Chacín, alertó en laSexta Xplica sobre las dietas "milagro", y destacó que "los milagros no existen", sino que "lo único que ocurre es que nos generan frustración porque no lo mantenemos a largo plazo y tenemos efecto rebote".

Una de las dietas que se ha puesto de moda es la dieta Buchinger, conocida porque la sigue Tamara Falcó. Chacín explicó que no es más que "un ayuno muy exagerado", en el que se toma "250 calorías al día durante tres semanas". "Eso es poquísimo. Tama Falcó solo tomaba zumos e infusiones, y algún caldo con una finalidad estética", señaló la nutricionista, quien advirtió de que "cuando dejamos esta dieta tan restrictiva, en nuestro cuerpo hay efecto rebote".

La segunda dieta que la experta desaconsejó seguir es la Sirtfood, que seguía la cantante Adele. "Esta dieta dice que hay alimentos con sirtuinas, que tienen un poder antinflamatorio. La dieta engancha porque dice que pierdes tres kilos en una semana, y te deja comer chocolate y tomar vino, pero a costa de que el perfil calórico es muy bajito. No es algo equilibrado, sino que se centra en alimentos concretos. El alcohol nunca se debería recomendar", subrayó la nutricionista, quien también descartó la dieta del huevo o de la sopa de repollo.

"Al final, si pierdes peso es porque haces una restricción calórica, pero no hay ningún alimento que por sí solo nos haga adelgazar, y no hay una sopa mágica que nos haga quemar grasas. ¿Cómo vas a estar constantemente comiendo solo cuatro huevos diarios? No es sostenible en el tiempo. Eso engancha por el titular de tres kilos menos en una semana", concluyó Verónica Chacín.