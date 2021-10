María Claver y Elisa Beni han protagonizado un tenso debate en laSexta Noche cuando en el programa se hablaba de los Presupuestos del Gobierno. "Estos Presupuestos van a ir a Bruselas y van a volver con recortes", ha afirmado Claver, a lo que Beni ha respondido: "Ya os gustaría, porque sois tan patriotas que os gustaría que nos recortaran los PGE".

"No voy a hablar de tontunas, Elisa", le ha dicho su compañera de profesión, lo que ha provocado el enfado de Elisa: "A mí no me faltes", le ha pedido. Ese ha sido el comienzo de un encontronazo entre ambas que puedes ver en este vídeo.