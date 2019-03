Tania Sánchez: “Pedro Sánchez no habla de la deuda ilegítima que estamos pagando"

En cuanto a la deuda, manifiesta: “que no hable de que estamos pagando una deuda ilegítima es una verdadera declaración de que estas medidas no tienen recorrido porque no se puede hacer un plan de infraestructuras cuando la prioridad absoluta del gasto público es pagar la deuda”.

En cuanto al debate sobre el TLC ha señalado: “tendrían consecuencias dramáticas y se está debatiendo a puerta cerrada entre los dos grandes partidos, por lo que no sabemos qué opina Pedro Sánchez”. Tras estas declaraciones, Carmona ha contestado que las medidas del secretario general del PSOE “son razonables” y que España “es un país serio que devuelve sus deudas”.