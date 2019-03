Rafael Simancas: "Tomás Gómez no es una alternativa ganadora"

DICE QUE "NO DA TIEMPO A ORGANIZAR UNAS PRIMARIAS"

Rafael Simancas ha explicado la polémica destitución de Tomás Gómez al frente del PSM. El presidente de la gestora que administra el PSOE en Madrid cuenta que Pedro Sánchez ha relevado al antiguo alcalde de Parla porque la suya no era una alternativa ganadora. "Necesitamos una alternativa con garantías de sumar muchos apoyos sociales y que pudiera ganar las elecciones, no la teníamos y hemos tomado esta decisión", afirma Simancas. "Con esta dirección no íbamos a ningún sitio, se le han dado todas las oportunidades del mundo". Para disipar algunos rumores sobre el motivo de la destitución, Simancas ha dicho que "no hay dudas sobre la honorabilidad de Tomás Gómez".