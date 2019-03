Pablo Iglesias a Eduardo Inda: "No tolero que se me acuse de delitos"

RIFIRRAFE ENTRE EL EURODIPUTADO Y EL PERIODISTA

El periodista Eduardo Inda ha retado a Pablo Iglesias: "¿Puedes repetir conmigo que los etarras son unos asesinos?". A su vez, el eurodiputado le ha respondido con otro reto: "Repite conmigo, los periodistas demócratas no firman contratos con dictadores como Obiang". El periodista ha acabado con la paciencia de Iglesias: "No tengo ningún problema en discutir con quien sea pero no tolero que se me acuse de delitos".