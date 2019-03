María González, del PSOE: "Los trabajadores de hoy son pobres laborales"

CONSIDERA QUE ESPAÑA HA DEMOSTRADO QUE "QUIERE CAMBIO"

El debate de 'laSexta Noche' se centra en la creación de empleo por parte del Partido Popular. La diputada del PSOE María González considera que el modelo del actual Gobierno ha aprovechado la excusa de la crisis para imponer su ideología de izquierdas, y argumenta que "hoy no hay más trabajadores porque los que se están poniendo en marcha son pobres laborales". La secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE explica que no se puede consentir que "haya una recuperación económica que no llega a las personas con unas medidas que han sido crueles para las personas".