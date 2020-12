Ángeles Fernández, anciana que vive en una residencia de mayores, es una de las muchas personas que no podrá reunirse con su familia estas navidades a causa del coronavirus. Aunque ella no podrá reencontrarse con sus hijas, que se encuentran en Holanda, laSexta Noche ha querido regalarle una grata sorpresa: una videollamada en directo con ellas.

"Te queremos muchísimo, te llevamos en nuestro corazón. Es una gran pena no tenerla cerca para abrazarla y darle todo el cariño que se merece", han dicho María Ángeles y Elvira, palabras que han emocionado a su madre. "Os echo mucho de menos en el corazón", ha respondido Ángeles, que asegura estar preparada para ponerse la vacuna: "No me da miedo".