José Carlos Díez: "Si niegas que hay crisis, es imposible resolverla"

EL ECONOMISTA ANALIZA LAS PROPUESTAS DE PEDRO SÁNCHEZ

Antonio Beuamont afirma que las medidas de Pedro Sánchez, como la devaluación del euro, no son ninguna novedad y el economista José Carlos Díez le replica: “Que Sánchez no ha inventado la pólvora es evidente, lo que estamos hablando es que Rajoy va a visitar a Merkel y no se lo va a pedir porque en el Gobierno dicen que las exportaciones van bien”. El economista afirma que no es sencillo resolver la crisis, pero como en todos los problemas, si los niegas, no conseguirás resolverlos.