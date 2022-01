Para Susana Herrero, hablar de la gripalización del coronavirus "crea una tranquilidad que no es real" en el momento actual de la pandemia. En laSexta Noche, la enfermera cuestiona que se utilicen estos términos, algo que para ella supone una "banalización".

"No podemos hacer que la gente crea que esto no puede llegar a las UCI. Que si es un catarro, que si son tres mocos... al final se crea una tranquilidad que no es real y creo que no es adecuado", critica.

Sumándose al debate, César Carballo cree que esta cuestión puede llegar a utilizarse para "sacar rédito político". Para José Antonio López, se produce "un debate erróneo que confunde" a la población.