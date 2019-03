Gonzalo Bernardos: "No ha habido nadie en los últimos tiempos que haya mentido más que Tsipras"

CREE QUE LO DE GRECIA HA SIDO "UN ATRACO A MANO ARMADA"

El economista Gonzalo Bernardos ha asegurado en 'laSexta Noche' que "lo de Grecia ha sido un atraco a mano armada con nocturnidad y alevosía". "Todos los países que han aplicado los recortes de Merkel han ido sumamente a peor", ha explicado Bernardos, quien no obstante cree que fueron "Tsipras y Varufakis quienes cerraron el acceso libre a los ahorros porque el BCE dejó de dar crédito elevado". Para el economista, "el principal problema no es la deuda pública: los bancos griegos están quebrados porque no hay un euro".