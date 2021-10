"La familia está rota, destrozada, como estamos todos". Así ha descrito Gonzalo, el tío de Alex, el menor de nueve años asesinado este jueves en Lardero, la situación por la que está pasando la familia tras esta tragedia: "Es difícil digerir la pérdida de Álex, era un niño alegre, divertido, buena persona, inocente". Gonzalo ha señalado que el pequeño "se ha marchado con nueve años, pero era un hombrecito. Ha luchado hasta el final. Le ha costado la vida luchar contra un asesino".

Para el tío de la víctima, "no hay derecho que un señor con antecedentes, y a quien el Ministerio del Interior, sin terminar de cumplir penas, le haya soltado, haya hecho lo que ha hecho". Gonzalo ha lamentado que "podría haber sido cualquier crío de esta zona", y ha insistido en que "un asesino de este calibre no puede estar suelto": "Debe estar en la cárcel toda la vida. No se va a reinsertar, va a salir con la reinserción y va a cometer otro crimen".