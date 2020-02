El virólogo y Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Echevarría ha explicado en laSexta Noche en qué posición se encuentra el papel de la ciencia respecto a la expansión del coronavirus a nivel internacional y las decisiones políticas inherentes para el control de la situación. "Este es un virus nuevo que está empezando una epidemia", ha comenzado señalando.

Echevarría ha manifestado que las tasas de transmisibilidad de este virus salen de "unos datos traídos por los pelos en una provincia de China". En contraposición, el comportamiento del coronavirus "en otras condiciones, fuera de esa provincia, en un país como este, puede ser completamente distinto".

Así, ha considerado que "la ciencia puede tratar de orientar a quien tiene que tomar la decisión", y que precisamente "en este momento estamos ante una decisión esencialmente política". El virólogo ha continuado exponiendo que para tomar una decisión de estas características primero debemos saber dónde estamos y qué queremos: "Estamos tratando de contener una epidemia con un virus respiratorio que está empezando. Hemos tomado una serie de medidas que no solo cuestan dinero, y estamos tratando de equilibrar lo que esperamos obtener, que en el mejor de los casos es que el virus deje de circular, con lo que pagamos por intentar obtener eso".

El virólogo ha reconocido que no se sabe si se va a poder llegar a este objetivo: "Hay que ver cómo evoluciona la situación porque a medida que evolucione nuestra percepción de lo que podemos conseguir cambiará, a favor o en contra". Con esta premisa, ha continuado Echevarría, se irán "modificando" los pasos para para llegar "a lo que queremos que obtener, y no gastar cantidades de esfuerzo y de dinero absurdas en obtener lo que queremos y no obtenerlo".

Finalmente, el profesor ha asegurado: "Si yo tomara la decisión política, no se me ocurriría suspender un evento porque no creo que yo pueda convencer a alguien de que suspendiendo eso voy a mejorar los resultados que estoy buscando. No tengo argumentos".