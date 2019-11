Aitor Esteban (PNV)

"Los ingredientes de los partidos estatales son inestabilidad, política espectáculo, paralización del legislativo y Ejecutivo. Nosotros no entendemos la política así. Nosotros entendemos la política como diálogo, negociación, como acuerdo, y teniendo como objetivo y como norte lo que denominamos 'la agenda vasca', que es la defensa del autogobierno y el bienestar de la ciudadanía. Y creo que hemos demostrado que hemos obtenido buenos resultados. Se avecinan tiempos de descentralización, lo hemos visto en los debates y es más necesaria que nunca una voz vasca propia en Madrid frente a tanta palabrería, apariencia, ineficacia e incapacidad para dialogar y negociar Afortunadamente, en Euskadi hay una alternativa y es el Partido Nacionalista Vasco".

Laura Borràs (JxCat)

"En la cárcel de Lledoners, en una videoconferencia desde Bruselas, Puigdemont nos dijo que Felipe VI iba a ser el último rey en abusar de los catalanes. Estábamos en Lledoners porque tenemos a políticos, a personas de paz honestas en la cárcel y en el exilio y se les ha condenado por ejercer la democracia a un siglo de cárcel y no nos rendimos porque la renuncia no forma parte de nuestro vocabulario. Desde JxCat tenemos la fórmula para poder solucionar este conflicto: reconocernos y negociar, hacer política y llegar a acuerdos que permitan el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y que no se nos pidan cheques en blanco porque nuestros votos no se dan a cambio de nada. Son para cambiarlo todo, para conseguir la independencia de Cataluña y, sobre todo, impedir el recorte de derechos que nos está llevando a estar privados de libertad".

Ortega Smith (Vox)

"Yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa y que han votado a lo largo de los años a partidos como el PSOE, a Podemos y a otras marcas políticas similares, pero la realidad les ha llevado a ver que las promesas se han incumplido una y otra vez, que aquellos jóvenes que se han preparado muy bien han tenido que quedarse en el paro o que han tenido que salir fuera de nuestras fronteras; aquellos asalariados (ese 50% de asalariados 'mileuristas') que ven que no les llega a final de mes y que su situación no ha cambiado, esos pensionistas a los que se les prometió pensiones dignas no ha cambiado. Esa realidad de quienes han tenido que renunciar a la herencia, por ejemplo, de sus padres por unos impuestos confiscatorios como el de sucesiones, no ha cambiado. A todos ellos les digo que está en su mano cambiar, que no hay por qué continuar siempre creyéndose las mentiras de quienes prometen y nunca cumplen. Ha llegado la hora de que la España valiente, la España que madruga dé un cambio radical y que podamos ver una España de verdad, unida en libertad y en progreso para todos. Basta de demagogia en política".

Gabriel Rufián (ERC)

"Un siglo de cárcel en total para nueve personas, nueve demócratas por un referéndum. En el caso de nuestro candidato y líder, Oriol Junqueras, Vox le pedía 75 años de cárcel, PP y Ciudadanos 25 y el PSOE ha acabado aplaudiendo 13 años de cárcel vía Abogacía del Estado. En definitiva, que más de dos millones de personas dejen de pensar como piensen o, simplemente, desaparezcan. Nosotros hoy aquí hacemos un llamamiento a todos aquellos, piensen como piensen y guste más o guste menos el republicanismo catalán, que estén convencidos de que dos millones de personas no van a desaparecer y que esto se soluciona con vía diálogo, vía política, vía palabra. Todo ello pasa porque el PSOE sea derrotado en Cataluña y que el republicanismo catalán le obligue a sentarse a una mesa de diálogo. Ellos sentenciaron el 14 de octubre y toca que nosotros sentenciemos el 10N, Contra su venganza, nuestra victoria".

Noelia Vera (Unidas Podemos)

"Creo que en política lo que tienes que tener claro es a quién eliges defender. Hay quien elige defender a los políticos y es muy legítimo; hay quien decide defender a Florentino Pérez y a quien hace negocios con él en el palco del Real Madrid, a Ana Patricia Botín, a la CEOE, a los fondos buitre y a las multinacionales que se hacen muy grandes a costa de los derechos laborales de todo el mundo sin pagar impuestos aquí. Y hay quien defiende a las mayorías sociales que lo tienen muy crudo para llegar a final de mes y para llegar incluso a fin de semana, a 'Las Kellys, a los bomberos forestales, a los taxistas, a las maestras, a quienes friegan las escaleras por dos duros y a los jóvenes que se han tenido que ir. Nosotros lo tenemos clarísimo. Si Unidas Podemos está en el Gobierno, si viene otra crisis, que va a venir, esta vez van a pagar otros. Si no nos dejan dormir, como decíamos en el 15N, no les dejaríamos soñar. Sí se puede".

Melisa Rodríguez (Ciudadanos)

"Entiendo que todos ustedes estén cansados pero les pido que vayan a votar el 10N. Lo pido porque los que siguen con mochilas de corrupción van a ir, los que dividen a los españoles en función de a quien ame cada uno de nosotros van a ir también van a ir, los que quieren romper nuestro país también van a ir. Por eso, ahora más que nunca es necesario que los moderados vayamos a votar. Yo les quiero decir algo, al igual que ustedes en este momento, yo hace cinco años estaba hasta las narices del bipartidismo y de todo lo que sucedía; estaba hasta las narices de que tanto yo como los jóvenes de mi generación tuviéramos que irnos fuera de nuestro país; estaba hasta las narices de que nadie me escuchase, de que ese sistema arcaico, bipartidista que no ha escuchado a nadie se olvidase de los jóvenes, se olvidase de los mayores y de todos. Por eso entré en Ciudadanos, porque no tengo que renunciar ni a defender una economía para todos, ni tampoco los derechos sociales porque la igualdad va a primar con nosotros. Les pido su confianza, les pido que confíen en Ciudadanos".

Cuca Gamarra (PP)

"Españoles, hace diez años el PSOE nos acusó de alarmistas cuando avisamos que venía una crisis económica y fuimos y sufrimos una dura crisis que nos llevó a tener hasta tres millones de parados. Ustedes lo recuerdan. Hace diez años el PSOE también nos insultó por avisar de que querían romper España y hemos podido ver en estos últimos diez años cómo el PSOE y Sánchez se ha apoyado en los que quieren romper España para ser presidente del Gobierno de España. El próximo 10 de noviembre tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de parar la crisis económica y de garantizar un modelo conjunto de la España que todos queremos. Pero, evidentemente, no puede ser por parte de quien no responde ni conoce su nación, ni quien tiene experiencia para solventar una crisis económica. Para ello yo te pido el voto al PP, por todo lo que nos une. Son muchas las razones por las que todos los españoles podemos trabajar juntos. Para ello, vota al PP".

Felipe Sicilia (PSOE)

"En primer lugar, quiero agradecerle a usted que nos está viendo que haya seguido este debate y confío en que haya podido aclarar alguna de las posiciones que tenemos aquí esta noche. Y sobre todo confío en que le haya servido para que vaya a votar porque la abstención no va a servir para desbloquear esta situación. Con su voto podemos conseguir que esta situación se desbloquee y que pueda haber gobierno y, además, con su voto podemos conseguir parar a la derecha, esa derecha que está abrazada a la extrema derecha de Vox. Con su voto podemos conseguir que nuestro país avance, mejore y no se quede estancado y que, por tanto, salgamos del bloqueo haciendo un gobierno fuerte y sólido, un gobierno coherente, un gobierno que haga que nuestro país sea más feminista, más social, más europeísta, más ecologista; un país mejor, con más derechos y más libertades. Y el único voto que puede hacerse un gobierno es el del PSOE".