Daniel Lacalle: "España ha perdido el 40% de la unidad familiar que tenía"

El economista Daniel Lacalle analiza la situación del sistema de pensiones en España. Lacalle asegura que no existe un problema actualmente, pero "España ha perdido el 40% de la unidad familiar que tenía". Argumentado que la pirámide que sostiene el sistema no es la misma, que en el sistema de reparto no sabes lo que percibes y que el empleo que se crea en España es de mala calidad.