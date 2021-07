César Carballo ha reaccionado en laSexta Noche a las declaraciones que hizo esta semana Miguel Bosé esta semana en un acto negacionista en Barcelona, donde el cantante cargó contra el Gobierno, los medios, las farmacéuticas y las vacunas que protegen frente al coronavirus.

"Las farmacéuticas quieren que estemos enfermos siempre y la política lo mismo. Yo nunca he sido provacunas. Además tenemos que dejar de llamarlo vacuna, porque lo que nos están inyectando en un transgénico que no se sabe lo que va a provocar", declaró Bosé en un acto junto a Josep Pàmies. Además, el artista también afirmó que el 80% de los sanitarios no dicen lo que piensan porque tienen miedo a ser despedidos.

Carballo ha respondido a Bosé afirmado que lo dice es "ridículo". "No sé cuántas vacunas le han puesto a Miguel Bosé, pero que sepamos en este país la vacunación es libre", ha recordado, a lo que ha añadido: "es un nuevo episodio de este hombre que está loco".