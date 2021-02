No, la vacuna de AstraZeneca no causa más efectos secundarios que la de Pfizer o Moderna. "Con AstraZeneca se han visto efectos secundarios mínimos en la primera dosis, algo que también se ha visto con la de Pfizer y Moderna en la segunda dosis. No hay mucha diferencia en cuanto a esos efectos, que suelen ser pasajeros y benignos", ha expuesto el virólogo José Antonio López.

Pero no es la única duda que ha resuelto el profesional sanitario, que en laSexta Noche también ha respondido a otras cuestiones relacionadas con el coronavirus y la vacunación; entre ellas, ¿es conveniente tomar un paracetamol antes de la vacunación? ¿Hay alguna vacuna prioritaria para el virólogo?