Una semana más, la polémica victoria de Chanel en el Benidorm Fest ha sido uno de los temas protagonistas del debate en laSexta Noche. El periodista ha señalado que solo le interesa "una parte" de este escándalo: "Me interesa si ha influido y cuánto ha influido RTVE, que es un ente público, y por tanto con dinero público, en el beneficio empresarial de una productora o de unos autores. En este festival, por primera vez, generaban derechos de autor los autores".

"La canción de Chanel era la única en la que los autores no eran los propios intérpretes, sino varios autores y una productora detrás", ha expuesto Maestre, que ha insistido: "Chanel era la única que interpretaba una canción que no había compuesto. Eso es lo que me importa, si una cadena pública ha servido de plataforma para el lucro de unas personas o una productora".