Monrosi, sobre los 'protocolos de la vergüenza': "Pocas veces he visto titubear más a Ayuso que cuando le preguntan públicamente por este tema"

Tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid han sido imputados esta semana por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria por los conocidos como 'protocolos de la vergüenza'. Y, en laSexta Xplica, José Enrique Monrosi ha recalcado que Isabel Díaz Ayuso no está tan tranquila como quiere aparentar.

"Yo tengo dudas sobre que la tranquilidad que intentaba aparentar (la presidenta madrileña) fuera real porque pocas veces he visto titubear más a Ayuso que cuando le preguntan públicamente o cuando tiene que dar explicaciones sobre este tema. Incluso más que con los escándalos que afectan a su pareja", ha aseverado.

El periodista también ha mostrado su sorpresa porque se haya tardado tanto en sentar como investigado a alguien por lo ocurrido: "A mí me sorprende que la justicia haya sido tan poco permeable durante tanto tiempo a un escándalo de estas dimensiones y tan documentado como este. Han pasado más de cinco años, que la gente haga el ejercicio de ponerse en la piel de 7.291 personas que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin tener siquiera la posibilidad de ejercer un derecho como tener asistencia sanitaria pública".

Por último, Monrosi ha señalado que, al igual que se enfatiza que Carlos Mazón no se ha reunido todavía con las víctimas de la DANA, Ayuso tampoco lo ha hecho con las de las residencias: "Hemos normalizado que el PP tenga una relación con las víctimas de tragedias que no está a la altura. Hablabais antes de Mazón, pero también Ayuso ha sido incapaz de reunirse con una sola de las asociaciones. Seguramente porque, aparte de responsables públicos que no están a la altura, son también unos cobardes que no son capaces de mirarles a la cara y explicarles por qué decidieron que sus familiares no tenían derecho a la atención sanitaria que merecían".