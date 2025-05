La monja tiktoker Xiskya, "muy contenta" con la elección de Robert Prevost como papa: "Han acertado"

Tras la muerte del papa Francisco, la Iglesia católica se debatía entre la vuelta a los postulados más conservadores o continuar con el legado aperturista del pontífice argentino, lo cual, según parece, es la intención del nuevo papa León XIV.

Xiskya Valladares, monja e influencer, ha asegurado que está "muy contenta de que Prevost sea papa": "Creo que el Colegio Cardenalicio hizo muy bien los deberes, han acertado totalmente".

"No me ha sorprendido porque la mañana en la que empezó el cónclave un periodista que estaba en el Vaticano me comentó que la cosa estaba entre Parolin y Prevost", explica la religiosa en laSexta Xplica.

"Me dijo que si salía Parolin la Iglesia daba dos pasos para atrás, y que Prevost era lo mejor que nos podía pasar", añade, dejando claro que el cardenal estadounidense era el mejor candidato para garantizar el aperturismo en el Vaticano.

"Va a continuar la obra de Francisco en prácticamente todos los temas", concluye Xiskya Valladares, que no puede esconder su satisfacción por la elección de León XIV.