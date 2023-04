Lorena Jiménez es una joven que vive de alquiler desde que cumplió la mayoría de edad. La situación se ha alargado más de una década, algo que le produce desesperanza porque su deseo es adquirir una vivienda.

"Cuento todo lo que he gastado en alquiler y podría tener un piso pagado, pero no me han dado facilidades", ha expresado la joven en el plató de laSexta Xplica, donde ha asegurado que vive una situación "inviable", gastando más dinero en las cuotas del alquiler que en una posible hipoteca.

"Yo no tengo unos padres que me hayan podido pagar 40 o 50.000 euros de hipoteca, ni he tenido una pareja para formar un futuro", lamentó Lorena, como puede observarse en el vídeo sobre estas líneas. "El banco no me da facilidades y llevo cotizados desde los 18 años... Mi futuro lo veo y me da ansiedad; es horrible", ha recalcado.