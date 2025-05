Martínez-Varez, muy crítico con Feijóo por no apartar a Mazón: "El PP sigue sin poner el cascabel al gato"

"No me sobran los descalificativos, cada minuto que pasa en la Generalitat es un error", se muestra tajante el periodista con la decisión de los populares de mantener al president de la Generalitat en su cargo.

"No me sobran ninguno de los descalificativos contra Carlos Mazón, no estuvo donde tenía que estar y no ha tenido la empatía suficiente para el día de después". Así de contundente se ha mostrado el periodista Martínez-Vares con el president de la Generalitat Valenciana.

"No ha sido capaz de dar la cara y mostrar su empatía con las víctimas", agrega. Por eso cree que, "cada minuto que pasa en la Generalitat es un error", y se muestra muy crítico con que "a día de hoy el PP siga sin ser capaz de poner el cascabel al gato".

"Cuando uno quiere liderar tiene que arriesgar. En aquellas primeras horas quedó clara que la gestión de Mazón había sido negligente y que no había estado a la altura. Si en ese momento no vieron que era el momento de forzar y ponerle una gestora, es que no entendieron la gravedad del problema", concluye Martínez-Vares en el vídeo principal de la noticia.