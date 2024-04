Lucía denuncia en laSexta Xplica que su inquilina, que tiene la consideración de persona vulnerable, lleva 26 meses sin pagarle el alquiler. "Yo estoy totalmente a favor de proteger a las personas vulnerables", aclara no obstante, que sin embargo critica que el coste recaiga sobre los pequeños propietarios como ella.

"No quiero que la gente que piense que no estoy a favor de esto", insiste. "Ahora, lo que entiendo es que tiene que ser el Estado o Servicios Sociales quien se haga cargo de estas personas", reclama. "Es muy fácil vender una política social de protección al vulnerable, de no hacer desahucios, cuando el coste lo están asumiendo los pequeños propietarios que tenemos un piso en alquiler", critica.

"No es lo justo", insiste Lucía. Puedes escuchar el debate al respecto en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que esta propietaria asegura que ha solicitado al juzgado una revisión de las condiciones de vulnerabilidad de su inquilina y la respuesta ha sido negativa.