Marta Camin, gurú de moda en redes sociales y modelo curvy, ha contado en laSexta Xplica que hace, sobre todo, contenido de moda, "pero como la moda ha sido causante de muchos de nuestros problemas con nuestro cuerpo", siempre ha hecho "contenido 'body positive'". "He recibido demasiados comentarios de padres dándome las gracias por mis vídeos y diciéndome que sus hijas están empezando a comer", ha expresado.

En este sentido, la influencer ha destacado que "no somos conscientes de la cantidad de niños y adolescentes que no comen por lo que ven en redes sociales". " Yo empecé a trabajar como modelo 'convencional' con 14 años, pero yo mido 1,81 m y nunca fui esa chica delgadísima, por lo que había que hacer mucha dieta y comer 800 calorías al día. Yo lo he vivido en mis propias carnes y midiendo 1,80 y pensando 59 kilos, me han llamado gorda por tener 92 centímetros de cadera en lugar de 90", ha relatado.