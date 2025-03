Las lágrimas de una mujer que perdió a su marido e hijos en la DANA: "Fuimos a la sede del PP y llamaron a la Policía"

Dolores Ruiz perdió a su marido y a sus dos hijos en la DANA del 29 de octubre. Ahora solo pide "justicia". Es lo único, dice, que podrá aliviar algo su dolor, porque a su familia no la va a poder recuperar. Así se expresa en laSexta Xplica, donde lamenta que si la alerta hubiera llegado antes, "no hubiera habido todas estas víctimas que han perdido la vida de esa manera, tan horrorosamente".

Durante la entrevista con José Yélamo, Dolores se muestra "indignada" tras acudir a la sede del PP en la calle Génova de Madrid y que allí no solo no les recibieran, sino que llamaran a la Policía. "En lugar de recibirnos alguien, ¿sabe usted lo que hicieron? Llamar a la Policía", denuncia la mujer, que incide en que acudieron hasta dos vehículos policiales para hacer frente a apenas una decena de personas, una de las cuales, además, iba en silla de ruedas.

"¿No es indignante eso?", se pregunta. "¿Se pensaban que íbamos a atracarlo? No sé lo que se pensaba esa gente", continúa Dolores, que reclama la salida de Carlos Mazón de la Generalitat Valenciana. "Fuimos para que se enterara el PP, a ver si tiraba a este señor de la Comunidad Valenciana por las pérdidas que hemos tenido todas las víctimas, todas las familias...", señala.

"Fue un infierno y Mazón estaba desaparecido"

Dolores insiste en que si les hubieran avisado a tiempo, hoy sus hijos y su marido seguirían con vida. Así, critica duramente el papel del president valenciano. "A mí mis hijos ya no me los devuelve este señor, el de la Comunidad, que era el responsable, el que tenía que estar al frente", le reprocha. "Ahora está haciendo bien el trabajo, ¿y a mí quién me recompone la pérdida que yo he tenido? Que me han quitado la mitad de mi familia y mi vida entera, aunque estoy viva, pero me han quitado mi vida", lamenta.

El día de la DANA, la alerta llegó a los móviles a las 20:11 horas. Para entonces, la riada ya les había alcanzado en su casa, situada entre Chiva y Cheste. "No nos dio tiempo. A las 18:00 de la tarde ya estábamos enganchados en la ventana y a las 18:30 ya se me habían ido los tres y los tres perros. Mis dos hijos y mi marido", relata Dolores. "Es para morirse lo que yo viví. Fue un infierno y este señor estaba desaparecido y no da la cara y le echa las culpas a los demás y no lo echan", denuncia.

"Hoy no pienso llorar porque siempre que cuento me rompo a llorar de ver cómo se fueron mis hijos", afirma Dolores, que sin embargo no puede evitar emocionarse: "Me los han quitado, me los han matado", asevera.