Julen Bolliaín, profesor de la Universidad de Mondragón, analizaba en Sábado Clave qué significaría para España regularizar el cannabis como en Canadá. En lo económico, comenta un estudio de la Universidad de Barcelona que indica que "con la legalización se podrían recaudar aproximadamente 3.312 millones de euros en impuestos, el triple de lo que se recauda cada año con el impuesto de patrimonio".

También apunta que "se podrían crear más de 101.000 puestos de trabajo, rurales en su gran mayoría" y que, a su vez, se produciría un "debilitamiento del mercado negro y las mafias". "También hay estudios con un denominador común, que es que hay una disminución del consumo de marihuana por las personas jóvenes", explica.

Sobre la decisión de Canadá de legalizar el consumo recreativo de cannabis, asegura que "el consumo de cannabis ha sido, es y será una realidad y cerrar los ojos y taparlo debajo de la alfombra no va a hacer que cambie". "Prohibirlo no va a hacer que desaparezca y cuando no hay ley la ley que impera es la de la selva", afirma Bollaín, que considera que hace falta "voluntad política": "Actualmente, la imagen del Congreso español nos dice que hay 205 diputados y diputadas que estarían a favor de regular el cannabis".