El periodista Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, ha hablado este sábado en Sábado Clave de la situación de las monjas clarisas de Belorado (Burgos). Una situación, la que plantearon de abandonar la Iglesia Católica actual e integrarse en la Pía Unión de San Pablo Apóstol fundada por el excomulgado Pablo de Rojas, de la que saldrán ellas pierden.

Sobre quién puede ganar con todo esto, Bastante ha señalado que "ganan muy pocos: serían el falso obispo y los posibles benefactores que tengan detrás". Los que pierden es el resto, añade y asegura que "pierden las monjas que se pueden quedar sin convento, sin iglesia, se pueden quedar excomulgadas y pierde la propia iglesia por una cuestión de que esto esto un escándalo que nadie esperaba y pierde la seriedad de la vida religiosa".

Pero quién más le preocupa al periodista son las monjas mayores del convento. "A mí me preocupa mucho la situación de las monjas, especialmente de las mayores, a las que todavía no hemos visto. Tal como nos contaba sor Amparo, la monja que salió de ahí,nadie sabe nada de ellas. A mí esto me preocupa", ha subrayado.