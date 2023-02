El economista Javier Díaz-Giménez ha afirmado en laSexta Xplica que "no hay ninguna clase de duda de que subir el Salario Mínimo destruye empleo y lo precariza". "Si no fuera así, pondríamos el Salario Mínimo en 1.500 euros o en 15.000 euros, pero cuando sube el Salario Mínimo Interprofesional, a los trabajadores que no lo cobraban se lo van a subir, a una parte los van a sumergir, y a otra parte le van a reducir la jornada laboral", ha criticado.

Tras escuchar sus palabras, el periodista José María Camarero le ha lanzado una pregunta: "Si el Salario Mínimo se hubiera quedado congelado como estaba en 2019, ¿tú crees que hoy habría muchísimos más cotizantes?". "Desde luego, habría empleos que hoy no pueden existir porque para determinados modelos de negocios no es viable", ha respondido Díaz-Giménez.