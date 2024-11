Una inmobiliaria intenta cobrar los honorarios de agencia a una reportera de laSexta Xplica: "Es ilegal, pero si no trabajamos gratis"

El agente de una inmobiliaria se justifica diciendo que lo hace "como todo el mundo" porque, si no, trabajan gratis. Asimismo, pide a la reportera empatía: "Tú ponte del lado del propietario".

Paula Blanco, reportera de laSexta Xplica, se pone en contacto con una inmobiliaria para demostrar que siguen cobrando el 'mes de agencia' a la hora de alquilar, a pesar de que la ley lo prohíba. "Es una realidad que sigue sucediendo por desgracia", destaca, y "yo misma lo he comprobado".

Cuando la reportera les pregunta qué piden para entrar a vivir, el hombre de la inmobiliaria es muy claro: "Tenemos un servicio profesional". Este consiste, como puedes escuchar en este vídeo, en "cobrar una mensualidad", a pesar de que es consciente de que "hay una ley que dicta que no se puede cobrar comisión de agencia, pero nosotros lo hacemos como una servicio profesional", justifica el pago a la reportera, a quien le pide que empatice con el propietario.

"Lo que están haciendo es ilegal", advierte Paula Blanco, a lo que el responsable de la agencia le responde: "No, para nada. Como profesional perfectamente puedo cobrar una pare por hacer un servicio y que no sea honorarios". "Es lo mismo, pero con otro nombre", destaca la periodista, a lo que el otro le responde: "Como todo el mundo, es que, si no, trabajamos gratis".

Como puedes comprobar en este vídeo, la ilegalidad va más allá. Paula Blanco descubre que hay algunas agencias que cobran "solo por visitar el piso diez euros".