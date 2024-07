Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', dijo en laSexta Xplica que "es verdad que la Ley de Vivienda lleva un año y no está teniendo un gran efecto", pero recordó que "las competencias de vivienda están en las autonomías", y señaló que "el problema es que hay autonomías que tienen recurrida la Ley de la Vivienda". "No es que no la cumplan, es que la recurren, como en el caso de Madrid", criticó.

En este sentido, Escolar defendió que "hay una diferencia muy evidente entre una ciudad como Barcelona, que ha decidido cerrar todos los pisos turísticos, y una como Madrid, que dice que hay un montón que son ilegales, pero no hay un solo inspector trabajando para ver qué pasa con esos pisos turísticos ilegales que deberían ser mercado de vivienda en alquiler".