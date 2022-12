El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha criticado en laSexta Xplica el régimen fiscal al que están sometidos los trabajadores autónomos, que ha comparado con la forma en que tributan las grandes empresas. "No nos sirve este modelo fiscal", ha aseverado, instando a cambiarlo y hacerlo "más contributivo".

"No puede ser que siempre los autónomos, los pequeños negocios, seamos los recaudadores de impuestos", ha incidido, criticando que, mientras tanto, "las grandes empresas se deducen todos los gastos de sus directivos con grandes comidas opíparas en los grandes restaurantes de Madrid".

Una intervención ante la que Gonzalo Bernardos ha denunciado lo que denomina "la caza y captura del autónomo por parte de la Hacienda Pública": "Tú eres como autónomo culpable y has de demostrar que eres inocente", ha resumido el economista, que ha criticado las dificultades para deducirse los gastos extra y asociados al coche para los autónomos.

"Si no conservas los tickets o lo has pagado todo con tarjeta no te cuenta nada", ha indicado asimismo Bernardos, que además ha destacado que, mientras el autónomo tiene "10 días" para presentar sus recibos, "Hacienda tiene toda la eternidad".

Además, ha asegurado que, en cambio, "no se atreven con las grandes empresas" porque estas "tienen abogados y van a juicio". "Con autónomos te ponen prácticamente el pie en la garganta y es una vergüenza", ha zanjado.