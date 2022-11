¿Estamos más cerca ahora de una posible tregua en la guerra de Ucrania que nunca? Esa es la pregunta a la que intenta responder Áurea Moltó, directora de la revista 'Política Exterior' en laSexta Xplica, aunque su postura no es demasiado optimista.

"No lo creo. Rusia necesita ahora una pausa para rearmarse y prepararse. Las ofensivas aéreas de esta semana lo demuestran claramente: quieren escalar todo lo que puedan hasta un límite para conseguir algún tipo de pausa", ha señalado. "Probablemente lo que va a suceder es que se va a entender que lo que hace falta ahora es no darle esa pausa a Rusia y darle más armamento a Ucrania", ha defendido.

Esta pausa solo beneficiaría al régimen de Moscú, por lo que no es posible que las autoridades internacionales cedan ante ello, a pesar de que cada vez son más las presiones para que esto suceda. "EEUU ya ha manifestado unas semanas atrás no su descontento, pero no están del todo contentos con la posición de Zelenski y su cerrazón a la vía diplomática. Cuando llegue esto, Ucrania tiene que estar en la mejor de las posiciones", ha aseverado la experta.