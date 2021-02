Willy Bárcenas ha hablado en laSexta Noche sobre 'Mamá' la canción que ha dedicado a Rosalía Iglesias, quien se encuentra en prisión. El artista ha afirmado que tuvo un feedback "muy bueno" de la protagonista, quien "estaba emocionada" cuando la escuchó.

"Durante toda la pandemia no compuse nada porque no estuve inspirado y a raíz de todo lo que pasó en esos meses tuve un arrebato, me fui fuera de Madrid y estuve componiendo. Esta fue la primera que compuse. La estrofa ya la tenía escrita, pero el estribillo que es lo que faltaba salió en un momento prácticamente improvisado", ha contado Bárcenas.

Así, ha hablado de la canción como un tema que "cierra el disco", pero que "no está pensado para ser un hit, ni para sonar en la radio". "Es un regalo para mi madre y estoy muy contento de incluirla en el disco", ha expresado.

Esto es lo que dice el estribillo de la canción 'Mamá': "Es inútil llorar, mejor luchar a muerte; yo te quiero, mamá. Voy a tener que abrir la boca. Me cuesta más, no asumo la derrota".