El reconocido vulcanólogo y geólogo Juan Carlos Carracedo ha querido llamar a la calma sobre las consecuencias de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, asegurando que "La Palma volverá a su estado normal, como ha ocurrido después de 1949 y 1971". No obstante, ha lamentado "el sufrimiento de la gente que ha perdido sus casas con todos sus recuerdos y enseres", que supone "un intangible que no se podrá recuperar con dinero".

"No debemos olvidar a La Palma cuando la moda del volcán haya pasado", ha reclamado Carracedo, que ha valorado positivamente el dispositivo desplegado para evacuar a la población. "Hemos mejorado muchísimo. A pesar de que la erupción del Teneguía (1971) fue un juguete comparado con esta, hubo dos víctimas porque no había un despliegue suficiente para que la gente no se acercase a zonas peligrosas". En este punto, ha recordado que estuvo a punto de morir en ese momento y cómo logró escapar.