Verstrynge: "Pueden decir que le he dado por culo a una cabra en Cibeles, que, si no desmiento, es que me dedico a la zoofilia"

EL PROFESOR DE LA UCM CRITICA QUE NO FUERA PREGUNTADO SOBRE LA FINANCIACIÓN DE PODEMOS

Analizando la noticia del diario ABC sobre la financiación de Podemos, Jorge Verstrynge ha criticado que el medio no se tomase "ni la molestia de preguntar si era verdad o no". Por ello, dice que "hemos pasado a un sistema en el que pueden decir que le he dado por culo a una cabra, que, si no desmiento, resulta que me dedico a la zoofilia".