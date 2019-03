Tomás Gómez: "Las razones de mi destitución están claras, me parecen un error histórico tremendo"

DEFIENDE LA DEMOCRACIA INTERNA DE SU PARTIDO

Tomás Gómez ha visitado el plató de laSexta Noche en su semana más convulsa como político del PSOE. Tras ser destituido por Pedro Sánchez como candidato en la Comunidad de Madrid y entregar su acta de diputado. Gómez explica que actualmente no tiene ningún cargo en el PSM ni lo tendrá, aunque seguirá en algunas funciones como la de presidente de la comisión que se encarga de velar por la limpieza en las primarias para elegir candidato a la presidencia del Gobierno. Tras afirmar que su partido tiene "democracia interna", el exalcalde de Parla dice que las razones por las que ya no es candidato "están claras, aunque no las comparta".