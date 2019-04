Susana Díaz: "Igual de libres han sido los militantes que me han avalado a mí o a mis compañeros"

ABOGA POR RESPETAR LA LIBERTAD DE LOS MILITANTES

"No me gusta que se use el relato del 'voto cautivo' entre los militantes", afirma la candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, que responde así a Patxi López y a su denuncia de "coacciones y presiones" en la recogida de avales para las primarias del PSOE.