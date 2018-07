Rosa, víctima de torturas: "'Billy el Niño' y tres policías más amenazaron con violarme y hacerme desaparecer"

LAS VÍCTIMAS DE 'BILLY EL NIÑO'

"Me recibieron en la DGS a base de golpes, me tiraron al suelo y me dieron patadas", afirma Rosa María García, detenida en agosto de 1975 cuando militaba en una organización universitaria. "'Billy el Niño' torturaba con gusto, se empleaba a fondo, vivía de eso", añade Rosa, que pide que se juzgado como un torturador.